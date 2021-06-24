Клиника ЗДОРОВьЯ – новое отделение в центре города: работа по принципу единого окна

Первая в Калуге отдельная клиника для выдачи справок открылась на улице Телевизионной. Впрочем, сам медицинский центр хорошо известен калужанам – он уже много лет оказывает качественную профильную помощь населению.

«Клиника ЗДОРОВья» решило пойти навстречу запросам пациентов и развести потоки людей по двум направлениям. Один – оказание амбулаторно-поликлинической помощи, второй – выдача справок на получение прав или оружие, а также для предоставления в ЧОП при устройстве на работе. Теперь людям, которым только необходима выдача документа, не нужно выжидать долгую очередь, пока идёт прием.

Теперь на Телевизионной 31 можно взять справку быстро, сохраняя драгоценное время, без риска подцепить в поликлинике ОРВИ. Центр справок открылся в удобном для калужан месте, имеется своя парковка, отдельный вход. В ближайшем будущем клиника планирует расширение, здесь также появится отделение для оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Но помещения никак не будут пересекаться. Сохранится отдельный вход и отдельная регистратура по каждому направлению.

С первых дней своей работы «Клиника ЗДОРОВьЯ» активно работает с целыми организациями, сотрудники быстро и качественно проходят профосмотры. Привлекает не только профессионализм врачей, но и доступная ценовая политика – стоимость услуг одна из самых низких в городе. Это касается и приёма узких специалистов, и лабораторно-диагностических услуг. Центр является многопрофильным, пациенты имеют возможность в одном месте пройти сразу нескольких специалистов, сдать анализы, сделать УЗИ.

В скором времени в «Клинике ЗДОРОВьЯ» появится большое стоматологическое отделение. На Телевизионной 31 будут вести приём врачи всех направлений. И здесь же под боком теперь работает центр по выдаче справок – можно сказать, калужское ноу-хау. Ведь это первое медицинское учреждение, начавшее работу по принципу единого окна.

Ирина Тагировна Садыкова, генеральный директор ООО «Клиника Здоровья:

- В новом центре по выдаче справок на Телевизионной 31 у нас очень уютно и комфортно: своя парковка, вход, регистратура. Отделение находится на первом этаже, работа по принципу единого окна. Уже первые дни работы показали, что стоило разграничить потоки пациентов, чтобы сократить время и увеличить качество работы. Люди звонят, пишут нам, благодарят, оставляют положительные отзывы. В данный момент справки выдаем и в клинике на Болдина, но, в дальнейшем полностью переведем эту услугу на Телевизионную, 31. Выдачу справок расширим, это выгодно и врачам, и пациентам.