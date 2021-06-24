Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Жара

Клиника ЗДОРОВьЯ – новое отделение в центре города: работа по принципу единого окна

Опубликовано: 24.06.2021 14:32 0 413
Клиника ЗДОРОВьЯ – новое отделение в центре города: работа по принципу единого окна

Первая в Калуге отдельная клиника для выдачи справок открылась на улице Телевизионной. Впрочем, сам медицинский центр хорошо известен калужанам – он уже много лет оказывает качественную профильную помощь населению.

«Клиника ЗДОРОВья» решило пойти навстречу запросам пациентов и развести потоки людей по двум направлениям. Один – оказание амбулаторно-поликлинической помощи, второй – выдача справок на получение прав или оружие, а также для предоставления в ЧОП при устройстве на работе. Теперь людям, которым только необходима выдача документа, не нужно выжидать долгую очередь, пока идёт прием.

Теперь на Телевизионной 31 можно взять справку быстро, сохраняя драгоценное время, без риска подцепить в поликлинике ОРВИ. Центр справок открылся в удобном для калужан месте, имеется своя парковка, отдельный вход. В ближайшем будущем клиника планирует расширение, здесь также появится отделение для оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Но помещения никак не будут пересекаться. Сохранится отдельный вход и отдельная регистратура по каждому направлению.

С первых дней своей работы «Клиника ЗДОРОВьЯ» активно работает с целыми организациями, сотрудники быстро и качественно проходят профосмотры. Привлекает не только профессионализм врачей, но и доступная ценовая политика – стоимость услуг одна из самых низких в городе. Это касается и приёма узких специалистов, и лабораторно-диагностических услуг. Центр является многопрофильным, пациенты имеют возможность в одном месте пройти сразу нескольких специалистов, сдать анализы, сделать УЗИ.

В скором времени в «Клинике ЗДОРОВьЯ» появится большое стоматологическое отделение. На Телевизионной 31 будут вести приём врачи всех направлений. И здесь же под боком теперь работает центр по выдаче справок – можно сказать, калужское ноу-хау. Ведь это первое медицинское учреждение, начавшее работу по принципу единого окна.

Ирина Тагировна Садыкова, генеральный директор ООО «Клиника Здоровья:

- В новом центре по выдаче справок на Телевизионной 31 у нас очень уютно и комфортно: своя парковка, вход, регистратура. Отделение находится на первом этаже, работа по принципу единого окна. Уже первые дни работы показали, что стоило разграничить потоки пациентов, чтобы сократить время и увеличить качество работы. Люди звонят, пишут нам, благодарят, оставляют положительные отзывы. В данный момент справки выдаем и в клинике на Болдина, но, в дальнейшем полностью переведем эту услугу на Телевизионную, 31. Выдачу справок расширим, это выгодно и врачам, и пациентам.

Опубликовано: 24.06.2021 14:32 0 413
Тэги: Клиника года
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
МегаФон обеспечит доступ к высокоскоростному интернету на трассе М4 «Дон»
ВТБ вдвое увеличил выдачи автокредитов в Калужской области
ВТБ увеличил выдачи ипотеки в Калужской области на 15%
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» и RAMZES666 помогут начинающим киберспортсменам
«Ростелеком» предлагает бизнесу переехать в «Умный офис»: новый облачный сервис поможет дистанционно управлять помещениями из любой точки мира
Новости
ОПРОС
Что заставило вас вакцинироваться от коронавируса? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Строительство домов под ключ: проекты, выполненные с любовью к делу!
В чём выгоды скачивания музыкальных композиций online?
Автомобили с пробегом в проверенной компании

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru