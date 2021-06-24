Интервью с женским доктором Казарян Любовью Анатольевной о жизни и профессии

1. Любовь Анатольевна, обычно разговор с медиками мы начинаем с вопроса о том, как они пришли в медицину. Кто или что повлияло на ваш выбор? Не приходилось жалеть о своём решении?

- Сколько себя помню – всегда хотела стать врачом: с детства лечила пупсиков, затем любила делать уколы папе, играя в доктора, хотя в семье докторов не было.

Так что я всегда знала: буду врачом. Все родственники тоже об этом знали, и ни для кого не было новостью мое поступление в мединститут. Я тоже об этом ни разу не пожалела. Это было сначала моей мечтой, затем желанием, и, наконец – целью, которая осуществилась!



2. Студенчество – это было самое лучшее или самое трудное время?



- Самое лучшее время – студенчество! Это молодость и беззаботная жизнь. Учеба в мединституте очень интересная! (Я закончила школу с золотой медалью, но при этом в мыслях никогда не хотела снова вернуться в школу). Мало того, что в институте было огромное разнообразие кафедр и предметов, сама студенческая жизнь была незабываемой, интересной, увлекательной. А уж когда начались практические занятия, то я сразу поняла правильность своего выбора. Учеба давалась легко, и 6 лет пролетели на одном дыхании!





3. Закончив учебу, горы Осетии вы сменили на равнины Центральной России. Каковы были первые впечатления от Калуги? И как она встретила вас: ласково или сурово?

- Я училась в столице Северной Осетии: тогда Орджоникидзе, сейчас Владикавказ. Очень красивый старинный город с добрым, гостеприимным и общительным народом, с великолепной природой, климатом и необыкновенно красивыми горами и ущельями.

Но я решила уехать в Калугу, чтобы получить практические знания, что непросто в Осетии, где большое количество выпускников-врачей. Калуга встретила меня ласково: врачи областной больницы с удовольствием передавали нам, интернам, знания и опыт, а мы старались почаще дежурить, чтобы получить побольше практических навыков.



4. Мы знаем, что ваш супруг, Борис Казарян – известный в Калуге акушер-гинеколог. Часто ли приходится обсуждать с мужем – не просто коллегой, а специалистом в той же области, что и вы – медицинские вопросы? И есть ли между вами профессиональная конкуренция?



- Да, мой муж тоже акушер-гинеколог, и это нас сближает и дает общие темы для разговоров. Конечно, иногда мы спорим, так как каждый имеет свое мнение. Но при этом нет, да и не может быть никакой профессиональной конкуренции: ведь каждый занимается любимой работой!

5. Перед женщиной-доктором нередко встает вопрос: работа или семья? Была ли такая проблема у вас?



- Я, как и многие молодые акушеры-гинекологи, хотела работать в стационаре и уже должна была выйти на работу в гинекологическое отделение. Но, взвесив все, решила остаться работать в женской консультации: это и был выбор в пользу семьи. Ведь в консультации не проходится дежурить по ночам, и можно больше времени уделять семье, детям, хозяйству.



6. Коварный вопрос. Трудно ли работать с людьми такой красивой женщине, как вы? Это повышает доверие пациенток и их мужей, или создает дополнительные проблемы?



- Я не считаю себя красавицей: у меня просто приятная внешность. Но не это главное в жизни доктора, главное то, как ты относишься к людям и они к тебе. А я стараюсь жить по правилу: относиться к людям так, как я хотела бы, чтобы они относились ко мне. Это решает все проблемы, создает и доверие, и уважение пациентов.



7. Не поделитесь ли секретом: как вам удается сохранять неизменную доброжелательность и привлекательность?



- Любовь к своей профессии, желание идти на работу, как на праздник, чувство своей необходимости и желание помочь людям и есть секрет успеха. Это даже и не секрет, а то, что нужно каждому человеку.



8. Какие качества вы более всего цените в мужчинах?



- В мужчинах я ценю ум, преданность и щедрость.



9. А в женщинах?



- В женщинах – мудрость и чистоплотность во всем: от отношений до домашнего хозяйства.



10. Одно из направлений вашей работы в Клинике Боли – ведение беременности. Какие три главные совета вы можете дать молодым будущим мамам?



- Обязательно планировать беременность

- Отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни

- Следовать рекомендациям любимого доктора!



Спасибо, Любовь Анатольевна, за позитивные ответы!

Любовь Анатольевна ведет прием пациенток в Калужской Клинике Боли . Занимается лечением всего спектра гинекологических заболеваний, а также планированием и ведением беременности. Для записи к доктору звоните, пожалуйста, по телефону: 28-12-12, 21-00-00.

Интервью провел: Андрей Юрьевич Убогий – врач-уролог, автор.