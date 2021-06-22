В Калужской области количество ДТП уменьшилось на 11%

Во вторник, 22 июня, в Калуге прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

На заседании отметили, что что за пять месяцев года на территории области отмечается сокращение числа дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с 2020 годом этот показатель уменьшился на 11%, на 13% снизилось количество погибших и на 1,1% – пострадавших в авариях.

Всего по области зарегистрировано 384 ДТП, в которых 45 человек погибли и 518 - ранены. Наиболее распространенным видом аварий (более 90%) стало столкновение машин по причине нарушений правил дорожного движения водителями. На долю таких происшествий приходится 43 погибших.