Опубликована карта 148 мест для жарки шашлыка в калужских лесах

Во вторник, 22 июня, Министерство природы Калужской области опубликовало интерактивную карту, на которой отмечены места в калужских лесах, благоустроенные для отдыха.

Калужские лесоводы подготовили 148 участков для отдыха жителей области к лету. Они представляют собой беседки со скамейками, местами для разведения костра и сбора мусора. И, что наиболее важно, по периметру проведена противопожарная минерализованная полоса. Найти их легко, для этого просто перейдите по ссылке

- Площадки проектируют в наиболее посещаемых местах возле рек и озёр, троп и лесных дорог, районов вблизи населённых пунктов, - сообщает пресс-служба минприроды.

Напомним, что с начала 2021 года действуют новые правила пожарной безопасности в лесах. За нарушение этих правил предусмотрены штрафные санкции. К примеру, там нельзя разводить костры и даже жарить шашлык в мангале.

Но на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полуметровой полосой со всех сторон, делать это можно.