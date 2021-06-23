Этот день в истории: в Калужскую область во второй раз приехал Толстой

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 23 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

В 1856 г. умер Иван Васильевич Киреевский (1806 – 1856), русский философ, литературный критик, публицист. Родился в Москве, родовое имение – село Долбино Лихвинского уезда Калужской губернии.

23-28 июня 1881 г. Л.Н.Толстой (1828 – 1910) вторично посетил Калужский край. Он пешком ходил в Оптину пустынь вместе со слугой Арбузовым и учителем Дмитрием Федоровичем.



В 1901 г. 23 июня (6 июля) родился Павел Алексеевич Ротмистров (1901 – 1982), военный деятель и ученый, маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза (1956). В 30-е гг. танковая бригада Ротмистрова размещалась в Калуге в Первомайских казармах (ныне ул. Беляева,3).

1918 – вышел первый номер газеты «Коммуна», издание губкома и горкома партии и губсовета. Открыты рубрики: «По селам и деревням», «Партийная жизнь», «Рабочая жизнь», «Искусство и культура» и т.д. В 1944 г. преобразована в газету «Знамя».

1984 – умер калужский художник А.А.Кауров (1916 – 1984).

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!