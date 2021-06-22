Мансуру не нужен берег турецкий: авиамедведь из Калужской области спасается от жары в бассейне на малой родине

В Калуге установилась поистине адская жара, а тут еще и ГУ МЧС по Калужской области подкинуло в и без того раскаленное информационное пекло новость о том, что в ближайшие дни в регионе будет +36.

Что делать и как дальше с этим жить? Лучший ответ на этот вопрос преподнес известный в Калуге, России и далеко за их пределами авиамедведь Мансур. Мы заглянули к нему через онлайн-камеру круглосуточного видеонаблюдения дабы посмотреть, как мишка переживает жару, и поймали его за принятием водных процедур.

Мансур зашел в бассейн как раз в тот самый момент, когда мы подключились к камере. Будто специально подгадал. Медведь вдоволь поигрался со спасательным кругом и мячом, после чего развалился под тенью дерева.

Калужане тоже имеют возможность последовать примеру Мансура, правда, сделать это без риска для здоровья можно только в четырех местах. Только они разрешены для купания. Это пляжи на Яченском водохранилище, Андреевском карьере, водоемах в районе деревень Лаврово-Песочня и Рождествено.

Кстати, для тех, кто не имеет кондиционеров, делимся способом охладить свое жилье, которым с нами однажды поделился житель одного из жарких регионов нашей страны.

Правда, он подойдет только тем, кто платит за воду по нормативу, а не счетчику.

Метод очень прост и раньше, когда кондиционеры еще не получили такого распространения, как сейчас, его использовали многие жители многоэтажек юга, особенно верхних этажей.

Для этого вам потребуется только обычный шланг. Один его конец надо вставить в кран на кухне и, протянув шланг по комнатам, второй бросить в ванну, после чего включить холодную воду.

Она, проходя по шлангу, будет охлаждать воздух в квартире.

С кондиционером, конечно, не сравнить, но снизить температуру в комнатах на несколько градусов способ позволяет вполне.

А как вы спасаетесь от жары и понижаете температуру в своих квартирах и домах? Делитесь лайфхаками в комментариях!