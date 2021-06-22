На мемориальном воинском кладбище в Калуге прошел митинг-реквием

Во вторник, 22 июня, в 4:00 на калужском мемориальном воинском кладбище состоялся митинг-реквием, сообщила городская управа Калуги. В этот день в 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР.

- Сегодня поистине доброе утро! Над нами мирное небо, светит солнце, и наша страна живёт без войны. Без войны, которая была развязана на её границах вероломным нападением врага ровно 80 лет назад, - обратился глава Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Наш народ стойко выдержал все тяготы и стал победителем в самом кровопролитном противостоянии в истории. Каждый год 22 июня в четыре часа утра мы собираемся вместе, чтобы почтить память погибших соотечественников, вспомнить всех, кого нет рядом, но кто всегда живёт в наших сердцах. Низкий поклон вам, Победители!

В этом году рано утром почтить память павших на мемориальное воинское кладбище пришли ветераны, труженики тыла, воины-пограничники, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники партизанского движения, дети войны, военнослужащие, а также представители духовенства, чиновники и горожане.

Калужане возложили цветы к стене памяти. Эта стена была установлена в 1965 году - на 20-летие Победы в Великой Отечественной войне. Уже тогда на доске выгравировали первые 700 фамилий павших красноармейцев.