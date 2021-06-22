Этот день в истории: в Калуге прошел съезд работников питания и установили памятник узникам концлагерей
Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня - 22 июня.
Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.
22-24 июня 1926 г. в Калуге проходил Первый съезд работников питания и общежития.
2001 – в Калуге на пл. Победы торжественно открыт памятник «Узникам фашистских концлагерей». Такой же обелиск был установлен в Обнинске (2002). Скульптор Валентин Михайлович Белов в соавторстве с Дмитрием Валентиновичем Беловым.
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