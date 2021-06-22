Этот день в истории: в Калуге прошел съезд работников питания и установили памятник узникам концлагерей

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 22 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

22-24 июня 1926 г. в Калуге проходил Первый съезд работников питания и общежития.

2001 – в Калуге на пл. Победы торжественно открыт памятник «Узникам фашистских концлагерей». Такой же обелиск был установлен в Обнинске (2002). Скульптор Валентин Михайлович Белов в соавторстве с Дмитрием Валентиновичем Беловым.

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По данным книги «Боровский край в истории России» следует, что в 1516 г. в г. Боровске находилась ставка Великого князя Василия III во время войны Руси с Литвою.

В июне 1914 года состоялось открытие отделения Государственного банка в Сухиничах.

В июне 1932 года на Людиновском заводе построен первый 500-сильный локомобиль

В 1951 году в июне в Калуге открылись XVII Всесоюзные планерные соревнования

В июне 1977 года близ деревни Хотенка Козельского района был открыт Памятный знак в честь воинских заслуг полка "Нормандия-Неман", начавшего свой боевой путь на Калужской земле в марте 1943 года. 80 французских летчиков были награждены орденами Советского Союза, четверо удостоены звания Героя Советского Союза.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!