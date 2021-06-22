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Кому справороссы собираются раздать деньги?

Опубликовано: 22.06.2021 10:00 0 401
Кому справороссы собираются раздать деньги?

Депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» намерены внести в Нижнюю палату парламента законопроект о выплате справедливого базового дохода малоимущим. В перспективе выплату в размере 10 тысяч рублей должны ежемесячно получать все россияне вне зависимости от уровня заработка.

«Рассматривать законопроект будет уже другой созыв, и я надеюсь, что там будет такой состав, который позволит его принять», – сказал Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов на прошедшей в Москве большой пресс-конференции.

Речь идет о некой сумме, которая будет выплачиваться каждому человеку независимо от рода его деятельности и социального статуса. По словам Сергея Миронова, в первую очередь такую помощь должны получать нуждающиеся люди. Это семьи с детьми, безработные, предпенсионеры, люди с неустойчивой занятостью и выпускники профессиональных учебных заведений, которые не могут устроиться на работу. «Предлагаем поэтапный подход, – говорит политик. – Мы хотим, чтобы все граждане имели такое право, но начнем с малоимущих».

Сейчас эта инициатива находится на этапе разработки. Как отмечают справороссы, реализация законопроекта не потребует дополнительных затрат, покрываемых за счет бюджета. Депутаты не планируют вводить новый налог для обеспечения такой субсидии. Достаточно перераспределить имеющиеся поступления от продажи углеводородного сырья, считают справороссы.

«Партия предлагает выплачивать всем гражданам нашей страны приближенную к МРОТ сумму. Справедливый базовый доход будет способствовать развитию российской экономики, – уверен руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков. – Россияне потратят эту выплату на базовые нужды. Вырастет покупательная способность населения».

Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств. Справороссы убеждены, что введение справедливого базового дохода позволит сократить число граждан, живущих за чертой бедности.

Опубликовано: 22.06.2021 10:00 0 401
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