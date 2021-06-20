80 младенцев родились в Калуге за неделю

В воскресенье, 20 июня, ЗАГС Калуги сообщает, что за неделю, с 15 по 19 июня, в областном центре родились 80 малышей, среди которых 34 девочки и 46 мальчиков.

Вес самого маленького ребёнка составил 1 930 граммов, а самого большого - 4 965 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, а самой старшей - 50 лет. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 48 лет.

За этот период родились Алевтина, Мелисса, Захар, Агата, Прохор и Мирослав.

С 15 по 19 июня также 95 пар поженились. Самой молодой невесте исполнилось 20 лет, а самой старшей - 52 года. Самому молодому жениху - 21 год, самому старшему - 60 лет.