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Этот день в истории: родился Герой СССР Александр Синицын

Опубликовано: 21.06.2021 08:00 1 242
Этот день в истории: родился Герой СССР Александр Синицын

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 21 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1910 – родился Александр Трифонович Твардовский (1910 – 1971), поэт, общественный деятель. Вместе с группой писателей (Н.Рыленковым, Д.Осиным) Твардовский был  в 1943 г. на освобожденной от врага территории Калужской области (Кондрово, Жиздринский район). Так же в 1930 г. Твардовский приезжал в Людиново.

1922 – в селе Незнаново Кораблинского района Рязанской области родился Александр Павлович Синицын (1922-1944), Герой Советского Союза (26.04.1944). В предвоенные годы жил в Медынском районе, здесь окончил 7 классов, работал, отсюда в сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. Младший лейтенант А.П. Синицин погиб в бою 21 июля 1944 года, похоронен в деревне Воля Буховска, близ польского города Ярослав.

22 марта 1944 года во главе разведгруппы из пяти бойцов Синицын ворвался в деревню Сухостав Гусятинского района и разгромил вражеский обоз, уничтожив 29 солдат и офицеров противника, ещё 6 захватив в плен. 23 марта 1944 года в бою на дороге, ведущей к городу Залещики, Синицын лично уничтожил 3 автомашины, 11 солдат и офицеров, ещё 3 взял в плен.

Войдя в Залещики 24 марта 1944 года, он вместе со своей разведгруппой уничтожил ещё 3 автомашины и 15 вражеских солдат и офицеров. В тот же день группа Синицына успешно переправилась через Днестр, уничтожила вражескую пулемётную точку и разгромила ещё один обоз, захватив 27 повозок и 1 автомашину. Захватив важную высоту, она успешно удержала её до подхода основных сил.

1969 – в деревне Коростелево Боровского района открылся Дом культуры.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!

Опубликовано: 21.06.2021 08:00 1 242
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