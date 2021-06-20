Этот день в истории: великий актер Мочалов приехал в Калугу с гастролями

Продолжаем нашу рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 20 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1845 – в Калуге состоялись гастроли с участием великого русского актера эпохи романтизма Павла Степановича Мочалова (1800 – 1848). Он изображен на заглавном фото. Мочалов работал в московском малом театре. Отличался неповторимым стилем игры. Главной его особенностью были неожиданные эмоциональные переходы из одного душевного состояния в другое. Несмотря на то, что он не обладал яркой театральной внешностью, Мочалов создавал на сцене образы, которые потрясали зрителя своей силой и динамичностью. Белинский вспоминал о том, что забывал, как его зовут во время спектаклей с Мочаловым.

1991 – создан Калужский областной центр занятости населения (ул.Николо-Козинская, 71 А).

2005 – скончалась Александра Васильевна Прокошина (1918 – 2005), исполнительница русских народных песен. Знаменитая солистка (запевала) Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого родилась в д. Митенка (ныне – Барятинский район).

Первая исполнительница многих песен В. Г. Захарова, ставших широко известными, среди которых «Вдоль деревни», «И кто его знает», «Белым снегом», «Дайте в руки мне гармонь» и др.

Работала в хоре 42 года в качестве певицы-солистки, затем педагогом, вокалистом, хормейстером.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!