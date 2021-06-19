Этот день в истории: легендарный врач Николай Пирогов обвенчался в Полотняном Заводе

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день на нашем сайте выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня - 19 июня.

Какие события происходили в нашем любимом городе в этот день - смотрите ниже.

1786 – в селе Сутоки Духовщинского уезда Смоленской губернии родился Федор Николаевич Глинка, действительный статский советник, поэт, прозаик, публицист. Он участвовал в Отечественной войне 1812 г. Был в сражениях при Тарутине и Малоярославце.

1996 – в Боровске на городище был воздвигнут деревянный крест в память боярыни Морозовой, ее сестры княгини Урусовой и других замученных за веру старообрядцев.

1850 – в с. Полотняный Завод венчаются известный русский врач Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881) и Александра Антоновна Бистром, правнучка Григория Ивановича Щепкина. Находясь в Полотняном Заводе, Н.И.Пирогов принимал больных в родовом имении жены.

Уважаемые читатели, а чем запомнился этот день вам? Знаете исторические факты, не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях!