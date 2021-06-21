Медицина – это всегда чистота

C таким девизом идёт по жизни врач, выбравшая в студенчестве специализацию, которую многие сравнивали с китайским языком – знаков много, но ничего не понятно. Время показало: выбор был сделан верный, сейчас эта сфера медицины стремительно развивается, появляются новые протоколы лечения, увеличиваются шансы на выздоровление. Мы беседуем с аллергологом-иммунологом, а также главным врачом частной клиникой «Теорема-мед» – Оксаной Рудольфовной Савенковой.

- Оксана Рудольфовна, как вы пришли в медицину?

- Я изначально педиатр, закончила Смоленскую академию и пошла на кафедру иммунологии-аллергологии, единственная со всего курса. Одна специальность неотделима от другой. Работать с детьми люблю до сих пор.

- Женская рука в клинике видна невооруженным взглядом: стерильность и уют...

- Медицина – это всегда о чистоте. Почему халаты у персонала белые? Создают эффект стерильности. Мы стараемся создавать уют, у нас чудесный детский уголок, который очень нравится маленьким пациентам. Для ребенка особенно важна атмосфера, чтобы правильно осмотреть, надо расположить, вызвать доверие. Да и со взрослыми также.

- Оксана Рудольфовна, откуда такое ощущение едва ли не морского воздуха?

- У нас в кабинетах и коридорах установлены дезары, вовремя их закупили. Даже Роспотрбнадзор удивился, когда приходил с проверкой. И ковид подстегнул, мы стали более собранные, организованные. В первую волну ни один врач у нас не заболел, хотя готовы были к самым сложным ситуациям. Вообще ситуация с этим вирусом подняла авторитет врачей, вернула уважение к медикам, понимание значимости нашей профессии. И мне отрадно видеть, как отношение к нам изменяется в лучшую сторону.

- А ковид еще какие-то перемены принес?

- Да, после карантина стало больше пациентов с запущенным течением болезни, люди боялись идти в больницу, тянули, появились осложнения.

- Но и частных клиник с появлением ковида стало больше?

- Да, в Калуге конкуренция в нашей сфере немалая. Я считаю, хорошо, что есть альтернатива в виде платной медицины. Люди быстрее и зачастую качественнее получают помощь, без очередей, начиная с регистратуры, заканчивая приемом врачей и обследованием. Было бы здорово организовать совместные проекты государства, Минздрава с частными клиниками. И населению была бы хорошая поддержка, и мы разгружаем бюджетные больницы. Мы настроены на то, чтобы узкие специалисты были доступны пациентам. У нас хорошо укомплектованный, многопрофильный центр.

- Что помогает держаться на плаву и даже расширяться?

- Наши врачи – настоящие профессионалы, они постоянно повышают квалификацию, следят за новыми открытиями в своих специализациях. И молодёжь приходит грамотная. Наши врачи, кроме того, должны быть коммуникабельными, время стрессовое, повышенная тревожность у людей, они ищут и психологической поддержки, важно чтобы врач отвечал на все волнующие вопросы.

- Доступность информации тоже сказывается, наверное? Люди сами ставят себе диагнозы, назначают лечение, запускают себя, а

потом приходят, когда упущено время?

-Да, Интернет добавляет проблем. Но я смирилась и, если вижу запрос, просто рекомендую, где именно и кого читать, чтобы информация была верной. Стало даже легче общаться после этого с пациентами.

- Бывают ли какие-то больные, которые особенно запоминаются?

- В первую очередь это пациенты, которые пришли к нам с улицы в буквальном смысле слова. Шёл человек, вдруг почувствовал, что ему плохо, обратился к нам. Мы всегда оказываем срочную помощь, даже без предварительной записи. Так однажды наш кардиолог вовремя определил у одного зашедшего к нам мужчины инфаркт. Мы ему вызвали скорую и пока он ехал, в областной больнице готовили операционную для него. В этом заслуга и нашего доктора.

Я верю в ауру болезни

- В лечении аллергии медицина ведь продвинулась далеко вперед?

- Колоссальный скачок произошёл! Некоторые вещи, которые мы раньше не могли объяснить, теперь научные исследования и открытия дают ответы на многие вопросы. .

- Например?

- Например, мы раньше ставили пищевые пробы, а сейчас мы этим, можно сказать, не занимаемся. Потому что цельную молекулу пищевого продукта нет смысла ставить. У нас молекулы состоят из разных видов белков. Объясню на основании коровьего молока, оно содержит несколько типов белков. Есть белки термолабильные, которые разрушаются при термообработке, а значит, аллергии не будет. И есть казеин белок, который при термообработке не разрушается. Потому теперь термически обработанное молоко разрешаем тем детям, которых раньше держали на жёсткой диете, лишая полезных витаминов и микроэлементов. Просто выясняем, на какой именно белок идёт аллергическая реакция. Похожая ситуация и с аллергией на куриное яйцо.

- Есть такое понятие, что ребенок перерастет?

- Есть, потому что аллергия делится на специфическую и неспецифическую. Специфическая, как правило, имеет наследственный характер и сохранятся по жизни чаще всего. А неспецифическая – чаще у детей дошкольного возраста, а потом проходит.

- Людей, страдающих аллергией, стало больше? И к детям это относится?

- Истинная аллергия всегда связана с синтезом иммуноглобулина Е, белка, который отвечает за предрасположенность к аллергическим реакциям. Но его количество и повышение не говорит ни о степени тяжести заболеваний, ни об обострении. Есть люди, которые живут с этим иммуноглобулином Е всю жизнь, и клинически у них проявлений нет никаких. В наше время проявляться клинически он стал гораздо чаще, в качестве причины называют экологию, питание, и стрессы.

- Так ли страшна астма, как ею пугают?

- Страхи в отношении астмы сильны только в нашей стране. За рубежом олимпийские чемпионки с астмой выступают. В наше время она легко и безопасно контролируется препаратами. Потому людям с астмой показан и спорт, и занятия искусством, музыкой.

- А какие пациенты вам нравятся?

- Я немножечко огорчаюсь, если семья идет на поводу у болезни ребенка. Когда родители принимают болезнь, они начинают ей руководить: живут полноценной жизнью, отдыхают, радуются, растят детей в здоровой психологической обстановке. Раскисать нельзя! Я верю в ауру болезни и ребенок не выздоровеет, пока мама ходит под гнётом этого заболевания. Болезнь надо принять, чтобы найти правильное лечение, выполнять полностью рекомендации врача. После этого, как правило, ребенок начинает идти на поправку. Они сами потом себе удивляются. Это касается и взрослых. Как пример, у меня есть мама знакомая, она растит ребёнка с диагнозом ДЦП – я ею просто восхищаюсь: жизнерадостная, такие тонкости ухода знает, что врачам есть чему поучиться, дом приспособлен под ребёнка. Таким женщинам и нужно вести инстаграм, чтобы подавать пример.

- Многие связывают аллергию с психосоматикой, что думаете об этом?

-У нас, к сожалению, не развито, что хронические больные должны ходить к психологу. А ведь здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Вообще, главное – не ставить диагнозы самим. Например, кожа – орган, у которого возможно до двух тысяч заболеваний. Порой приходят с аллергией, а там герпес. Мамы часто грешат на еду, а там совсем другое. Медицина сильно продвинулась вперёд, появились более безопасные и эффективные препараты. Важно вовремя поставить диагноз и начать лечение. Не бойтесь врачей. Приходите к нам в "Теорема-мед". Быстро, внимательно и профессионально мы всегда готовы придти к вам на помощь. Берегите свое здоровье и ваших близких.