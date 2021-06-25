"Бежин луг" начал выпуск молочки с витаминами для повышения детского иммунитета

Тульский молочный комбинат представляет продукцию, которая поможет вашему ребенку укрепить иммунитет.

Продукты Тульского молочного комбината содержат питательные вещества, которые необходимы для формирования детского организма. Кальций, белок, витамины и фосфор — ​все эти компоненты укрепляют иммунитет и помогают ребенку расти здоровым.

Зарядись пользой на ходу

Активному ребенку для поддержания энергии в течение дня необходимы полезные и питательные перекусы.

В качестве здорового перекуса отлично подойдет творог питьевой «Бежин луг». Он является источником белка, сод

ержит сывороточные белки, стимулирующие иммунитет, содержит фосфор и витамин В2, кальций, необходимый для костей и зубов.

Еще один любимый детский продукт — ​питьевой йогурт. Он способствует поддержанию микрофлоры кишечника, укрепляет иммунитет.

Особой популярностью у детей пользуются питьевые йогурты с сочными вкусами: «Ананас-­манго», «Киви-­виноград» и «Вишня-­черешня».

Кисломолочный напиток «Снежок» — ​еще один полезный перекус. Он улучшает обмен веществ, а содержащаяся в нем молочная кислота стимулирует пищеварение и поддерживает нормальный баланс микрофлоры в кишечнике.

Снежок «Бежин луг» обладает приятным сладковатым вкусом. Благодаря удобной упаковке с крышечкой ребенок может быстро перекусить, не отвлекаясь от игры с друзьями.

Идеальный завтрак

Правильный завтрак заряжает энергией

на весь день, запускает в организме обменные процессы, что влияет на правильный расход калорий, получаемых в течение дня.

Один из самых распространенных завтраков — ​бутерброды. Их можно сделать еще вкуснее благодаря творожному сыру «Бежин луг». Он обладает нежным сливочным вкусом.



Еще один вариант для вкусного завтрака —бутерброды с нежным плавленым сыром с кусочками грибов​.

Детям обязательно понравится мягкий творог «Бежин луг». Его особенность — ​добавление натуральных ягод.

Мягкий творог «Бежин луг» — ​продукт, в котором сохранены сывороточные белки и множество других важных



Благодаря современной технологии ультрафильтрации в твороге сохраняются сывороточные белки ​альбумины такие же, как в материнском молоке. для организма ребенка веществ.Благодаря современной технологии ультрафильтрации в твороге сохраняются сывороточные белки ​альбумины такие же, как в материнском молоке.

Пейте, дети, молоко!

Основа основ для здорового развития ребенка — ​молоко. Это источник незаменимых витаминов и микроэлементов.

Кефир изготавливается только из натурального молока и живой кефирной закваски. Именно поэтому он такой вкусный и полезный. А большая упаковка позволит насладиться им всей семье.