Геннадию Скляру вручили награды на федеральном уровне

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета по энергетике Геннадий СКЛЯР получил почетную грамоту за большой вклад в совершенствование законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса Российской Федерации от министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Также парламентарий удостоен благодарности за высокий профессионализм и плодотворную работу, направленную на совершенствование законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса от Председателя Комитета по энергетике Павла Завального.