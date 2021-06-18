Этот день в истории: смерть Маршала Победы

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 18 июня.

1881 – В селе Гостье Мещовского района родился Александр Васильевич Грознов (1881 – 1978). Он закончил Духовную семинарию в Калуге и историко-филологический факультет Московского университета, был действительным членом Географического общества СССР, известным краеведом Калужского края, исследователем памятников археологии, топонимики Калужской области, истории Калуги и Кировского района.

1917 – общегородской митинг и демонстрация с преобладанием большевистских лозунгов «Вся власть Советам!»

1936 – в селе Желохове Калужской области родился Алексей Петрович Золотин (1936-2017), журналист, поэт, писатель. Работал сотрудником, ответственным секретарем, заместителем редактора областной газеты «Знамя». С 1990 года - главный редактор газеты «Весть», с 1996 - главный редактор газеты «Знамя».

1974 – умер Георгий Константинович Жуков – Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, уроженец деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда (1.12.1896). За боевые заслуги был награжден множеством советских и иностранных медалей и орденов. За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, в народе получил прозвище «Маршал Победы».

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.