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В Калуге применяют диджитал-технологии для развития персонала

Опубликовано: 18.06.2021 10:00 0 261
В Калуге применяют диджитал-технологии для развития персонала

«Нужно бежать со всех ног, чтобы хотя бы оставаться на месте», – говорила Алиса в известной сказке Льюиса Кэролла. В эпоху пандемии это выражение стало жизненным правилом для предпринимателей. Бизнесу приходится моментально подстраиваться под изменение потребительского поведения. Как результат: свершилась настоящая цифровая революция. Сегодня в интернете есть целая отрасль, которая поможет скрасить быт домоседа. В сети можно заказать все необходимые товары на дом, посмотреть кино, посетить интернет-концерт и даже сходить на виртуальную экскурсию в музей.

Эксперты уверены – это только начало. Пандемия продолжит менять реалии, а вместе с тем – подходы в бизнесе. Чтобы «быть на плаву», компаниям необходимо постоянно прокачивать навыки и умения своих сотрудников. Особенно важно это в цифровой отрасли, потому что именно перед ней стоит задача успешного внедрения новых решений.

Так, в калужском офисе оператора Tele2 обучению персонала уделяют важную роль. Компания смогла быстро перестроиться в период ограничений, и офисные сотрудники запустили на удаленке новые сервисы, которые отвечают потребностям клиентов. В их числе онлайн-площадка «Дом по другим правилам» с развлечениями для каждого, обновление личного кабинета «Мой Tele2», где теперь можно обменять тарифные минуты на фильмы Wink, воспользоваться предложениями программы лояльности «Больше» и т.д.

Директор калужского филиала оператора Елена Николаева рассказала, что комплексная программа обучения в компании проводится как онлайн, так и очно. Сотрудникам доступны бесплатные курсы, тренинги и мастер-классы. Важно, что программа регулярно обновляется – в нее добавляют занятия по самым актуальным темам.

Так, недавно на внутренней онлайн-площадке оператора сотрудникам стал доступен раздел обучения в области digital. Специалисты компании совершенствуют навыки анализа «больших данных» (big data), практикуются в настройке интернет-интерфейсов и многом другом. Дополнительно есть «Школа лидеров», в которой все желающие изучают менеджмент.

Обучение – в интернете, результаты – в цифрах

Несмотря на то, что в компании есть и очные тренинги, все же наиболее популярны занятия онлайн. Причина – удобство. Сотрудники могут проходить курсы в свободное время: вечером или в перерывах между работой. А руководители в режиме реального времени видят, какие навыки получают подчиненные, и дают полезные советы.

При этом обучение через интернет является полноценной профессиональной подготовкой. По его окончании участники могут подать заявку на практику в других функциях – big data, продукт и т.д., а далее при желании перейти на новую должность: как в своем филиале, так и по всей России. Как результат – свыше 95% сотрудников показывают высокую вовлеченность и отмечают, что им нравится работать в компании.

К слову, такой подход в обучении персонала позволяет компании развиваться. Недавно оператор открыл новые вакансии в калужском офисе. Ознакомиться с ними и подать заявку можно на hh.ru.

 

Опубликовано: 18.06.2021 10:00 0 261
Тэги: Новости компаний
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