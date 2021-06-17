Новые законы в Калужской области: запрет продажи энергетиков детям и День отца

В четверг, 17 июня, в Калуге прошло очередное заседание Законодательного Собрания региона под председательством Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА. Депутаты приняли несколько важных для жителей области законов.

Запрет на энергетики

По инициативе молодежного парламента принят закон о запрете на территории Калужской области розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

Предполагается, что нарушение запрета повлечет штраф на физических лиц в размере от двух до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Повторное правонарушение повлечет штраф на физических лиц в размере пяти тысяч рублей, на должностных лиц – 30 тысяч рублей, на юридических лиц - 150 тысяч рублей.

- Запрет вступит в силу с 1 марта 2022 года, - рассказала председатель молодежного парламента Дарья Никеева. - Под запрет попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие кофеин и другие тонизирующие компоненты, за исключением кофе, чая и безалкогольных напитков на основе кофейных и чайных экстрактов.

Поддержка бизнесу

Также на заседании сессии расширены меры поддержки для резидентов особой экономической зоны «Калуга»

- Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу на прибыль, - прокомментировал Геннадий Новосельцев. - Теперь это смогут сделать резиденты особой экономической зоны, занимающиеся производством бумаги и картона, полиграфической деятельностью. Но воспользоваться льготой смогут только те, которые платят среднюю зарплату не менее пяти прожиточных минимумов на территории Калужской области.

Новый праздник

Областными депутатами также поддержана инициатива Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области Ольги Коробовой об установлении нового праздника - Дня отца.



Отмечать его в регионе планируют в третье воскресенье октября.



- Мы считаем, что это послужит укреплению семей, будет пропагандой семейных ценностей, - сказал председатель парламента Геннадий Новосельцев, комментируя инициативу.

Благоустройство по-новому

Внесены изменения и в областной закон о благоустройстве. Одним из ключевых вопросов в реализации этого документа является определение границ территорий, закрепленных за тем или иным собственником. Только там можно понять, с кого спрашивать за своевременную уборку.

- Раньше эту границу можно было установить только на основании схемы, которая была связана с данными кадастрового учета, - сообщил Геннадий Новосельцев. - Но, к сожалению, не все здания стоят на этом учете. Теперь муниципалитетам дана возможность устанавливать границы в метрах по периметру здания.

По его словам, изменения помогут муниципалитетам работать с нерадивыми собственниками.

Помощь обманутым дольщикам

Кроме того, калужские депутаты приняли закон, который предусматривает предоставление инвесторам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов при условии, что застройщик предоставит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно.

Наряду с дополнительными средствами, выделенными в областном бюджете на восстановление прав участников долевого строительства, этом поможет решению данной проблемы.