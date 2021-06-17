Депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в бюджет Калужской области

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области в четверг, 17 июня, внесли изменения в региональный бюджет 2021 года.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал, что правки были инициированы губернатором Владиславом Шапшой.

- За каждой из цифр стоят конкретные вопросы, о решении которых просят люди, - подчеркнул Новосельцев.

Доходы бюджета увеличены на 6,5 миллиарда рублей. Треть этой суммы – рост собственных доходов. Это связано с увеличением поступления налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, что является своеобразным индикатором экономического благосостояния жизни региона.

- За счет увеличения собственных доходов мы построим 50 станций очистки воды в 18 муниципальных образованиях и модернизируем сети водоснабжения и водоотведения на сумму 152 миллиона рублей, - рассказал Новосельцев. - Перераспределение резервных средств позволит выделить на развитие водохозяйственного комплекса региона еще 297 миллионов.

На восстановление прав участников долевого строительства из бюджета дополнительно планируется выделить более 315 миллионов рублей.

- Очевидно, что для тех, кто годами ждет своего жилья, решение этой проблемы – судьбоносный вопрос, - отметил председатель регионального парламента.

На завершение строительства Дворца спорта в Калуге предложено направить 397 миллионов рублей.

- За счет перераспределения резервных средств на строительство инфекционного корпуса в Калуге будет выделено 800 миллионов рублей. Это сейчас очень актуальный вопрос. Увеличиваются и расходы на финансовое обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). В сумме это почти 554 миллиона рублей, - подчеркнул также Геннадий Новосельцев.

Все озвученные им изменения в ходе заседания сессии депутаты поддержали.