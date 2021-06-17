Этот день в истории: в Калуге открылась первая типография

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 17 июня.

1786 – в Калуге открылась первая типография. Контракт был заключен с Пафнутием Сергеевичем Батуриным (1736 – 1803). Двумя годами ранее, в 1784-м, по приглашению губернатора М.Н. Кречетникова Батурин приехал в Калугу, ему было поручено управление театром и типографией.

1906 - волнения солдат 9-го Ингерманландского пехотного полка с предъявлением экономических требований к командиру.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.