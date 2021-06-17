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Акция «Гемотеста» ко Дню медицинского работника: специальный комплекс исследований

Опубликовано: 17.06.2021 09:16 0 203
Акция «Гемотеста» ко Дню медицинского работника: специальный комплекс исследований

Лаборатория «Гемотест» разработала новый комплекс исследований для медицинских работников – он поможет оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проверить уровень витамина D и узнать о наличии антител к COVID-19.

Забота о здоровье людей – работа, связанная с высокой эмоциональной и физической нагрузкой. Стресс и ненормированный график работы часто приводят к тому, что у врачей, медсестер, санитаров и фельдшеров не остается времени на собственное здоровье.

«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Кортизол включен в комплекс для оценки уровня стресса – этот гормон также способен вызывать повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы. Тропонин I поможет при прогнозе сердечно-сосудистых заболеваний даже при отсутствии симптомов, а сведения о витамине D важны для первичной оценки здоровья.

Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов – в высоких концентрациях он токсичен для них. Индекс атерогенности покажет отношение «плохого» и «хорошего» холестерина, которое применяется для оценки риска развития ишемической болезни сердца и атеросклероза. Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 важен потому, что инфекция способна увеличивать тромообразование – стоит знать, был ли контакт с вирусом.

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене – 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования – 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Опубликовано: 17.06.2021 09:16 0 203
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