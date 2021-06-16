Этот день в истории: духовная семинария и колбаса по паспорту

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 16 июня.

1800 – в Калуге в здании Присутственных мест (ныне пл. Старый Торг, 4) открылась Духовная семинария, переведенная из Лаврентьевского монастыря.

16-17 июня 1921 г. в нашем городе прошел VI Калужский губернский съезд Советов

1990 – управлением торговли Калужского облисполкома установлены «Временные нормы отпуска продуктов одному покупателю по предъявлению паспорта»: мяса – 1 кг, колбасы – 800 г, мясных полуфабрикатов – 1 кг и т.д.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.