Справороссы предлагают ввести налог на роскошь

Большинство жителей Калужской области считают, что в России необходимо ввести налог на роскошь. Такие данные следуют из опроса, который недавно провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

В опросе приняли участие более двух тысяч жителей Калужской области. Из них 69% одобряют введение налога на роскошь. При этом 27% калужан выступают за прогрессивное налогообложение. Лишь 4% респондентов хотят оставить все как есть.

«Я одобряю такое предложение, – заявил участник опроса Игорь Кожухов. – Чем больше налогов государство собирает с богатых, тем лучше оно может помочь малообеспеченным гражданам».

Калужане также считают, что дополнительную налоговую нагрузку должны нести владельцы элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, яхт и частных самолетов.

По словам председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергея Миронова, введение такого налога позволит снизить уровень социального неравенства в обществе.

«За счет налога каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Эти средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержке граждан с низкими доходами», – считает Сергей Миронов.

Как сообщил руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александр Бычков, идея налога на роскошь прописана в программе партии с момента ее основания.

«Наша партия еще с 2006 года настаивает на введении такого налога. Мы предлагаем взимать высокий процент с тех лиц, которые имеют очень большие дома, дорогие квартиры», – заявил Александр Бычков.

Отметим, депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ – ЗА ПРАВДУ» уже подготовили соответствующий законопроект. По оценке справороссов, налог на роскошь позволит ежегодно привлекать в бюджет около двух триллионов рублей.