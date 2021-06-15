Этот день в истории Калуги: княжеский визит и смерть известного калужского врача

Что в разные годы происходило в Калужской области 15 июня.

Продолжаем цикл публикаций в рамках нашей рубрики «Этот день в истории»

1861 – официальное открытие Общества русских врачей в Москве. К этому времени оно насчитывало 26 членов: С. А. Смирнов, А. Т. Тарасенков, Н. К. Беркут, А. И. Клементовский, Э. Б. Эше, Н. Е. Мамонов, В. А. Голицинский, Р. Я. Расторов, К. М. Соколов, П. В. Кивокурцев, К. Ф. Розенов, Н. А. Тольский, Н. П. Шапкин, М. К. Милютин, Э. Э. Клин, Н. В. Виноградский, В. Н. Белов, В. И. Ельцинский, А. П. Скопин, Ф. И. Иноземцев, И. Я. Ковалевский, И. М. Соколов, И. К. Монигетти, Н. П. Мансуров, Э. Б. Крейзер, Л. Ф. Змеев.

Его основателем был выдающийся русский врач-клиницист, профессор практической хирургии, доктор наук Федор Иванович Иноземцев (1802 – 1869). Он основал также первую в России факультетскую хирургическую клинику.

Ф. И. Иноземцев родился в усадьбе графа Батурлина Дмитрия Петровича (1763 – 1829) в с. Белкино Боровского уезда Калужкой губернии.

1915 – в этот день скончался Константин Константинович Романов (22(10).08.1858-15(2).06.1915), великий князь, внук Николая I, племянник Александра II, двоюродный дядя Николая II, государственный деятель, почетный член Петербургской Академии наук.

Один из самых ярких представителей императорской династии Романовых имел не только государственные и военные отличия. Он оставил заметный след в отечественной культуре и истории: был поэтом, драматургом, переводчиком.

8 мая 1887 года Константин Константинович совершает паломничество по Калужской земле и приезжает в Козельскую Введенскую Оптину Пустынь. В своем дневнике он пишет: «Вот она – заветная цель моих стремлений... побывать здесь, в этой Святой обители, где, как лампада перед иконой, теплится православная вера, поддерживая в нас дух русского благочестия».

1978 – на 90-м году жизни умер известный калужский офтальмолог, кандидат медицинских наук Рубен Григорьевич Берберов (1888 – 1978). Он основал в Калуге службу лечения глазных болезней, в 1944 г. открылась больница под руководством Р.Г.Берберова. Его называли «калужским Филатовым».

Уважаемые читатели! А чем вам запомнился этот день? Вам известны события, которые связанные с историей Калуги, но не попавшие в этот обзор? Пишите в комментариях и мы обязательно добавим!