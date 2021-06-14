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В Калуге пропала 65-летняя женщина

Кристина Посохина , Фото: «Лиза Алерт Калужской области»
Опубликовано: 14.06.2021 17:05 0 1650
В Калуге пропала 65-летняя женщина

В Калуге начались поиски 65-летней ЧЕСНОКОВОЙ (Носиковой) Раисы Николаевны, передает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 

- 13 июня 2021 года вышла на прогулку и не вернулась, - рассказывают поисковики. 

Приметы:

- Рост: 160 см

- Телосложение: xудощавое

- Цвет глаз: серые

- Волосы: рыжие, до плеч

Во что была одета женщина, неизвестно. 

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшей калужанки, незамедлительно звоните по номерам 8 920 611-71-15 (инфорг Ольга), 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 112 (служба спасения).

Кристина Посохина , Фото: «Лиза Алерт Калужской области»
Опубликовано: 14.06.2021 17:05 0 1650
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