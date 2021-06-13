Возле «Торгового квартала» ограничили движение

Управление городского хозяйства города Калуги сообщает о том, что в связи с прошедшими обильными дождями, произошел подмыв грунта тротуара в районе «Торгового квартала» по нечетной стороне. В результате этого появилась угроза обрушения тротуара.

Чтобы избежать аварийных ситуаций, было принято решение о временном ограничении движения пешеходов на данном участке.

Калужанам предлагают воспользоваться тротуаром на противоположной стороне дороги.