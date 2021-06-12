В Калужской области один человек скончался от коронавируса 12 июня

В Калужской области за последние сутки подтвердили одну новую смерть от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 349, сообщает в субботу, 12 июня, федеральный оперативный штаб.

Выявлены 48 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 36 269,

Выздоровели от коронавируса 46 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 34 674 калужан.

По всей России за сутки выявлены 13 510 случаев коронавируса. За весь период - 5 193 964. Выписаны за сутки – 9 986, за весь период – 4 792 169. За последние сутки умерли 399 человек, за все время – 126 073.