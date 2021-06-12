Калужане обратились к российским футболистам

В субботу, 12 июня, на стартовавшем чемпионате Европы по футболу сборная России проведет свой первый матч. В 22.00 наша команда сыграет с бельгийцами.

Воспитанники калужских спортивных школ присоединились к флешмобу «Поддержи наших» и записали видеобращения к российским футболистам.

Калужане записали видеобращения к российским футболистам.

В флешмобе «Поддержи наших» может принять участие любой калужанин. Для этого необходимо записать видеоролик с напутствиями и добрыми пожеланиями сборной, используя ключевые слова «футбол» и «дорога», и выложить его в социальных сетях с хештегами #ОлеОле40 #Болельщик40 #дороганаЕвро40.

Жители Калуги смогут посмотреть матчи сборной России на большом экране в Гостином дворе.

Трансляция будет бесплатной, но при входе болельщики получат билет. Территория Гостиных рядов на время трансляций будет огорожена. Запускать людей начнут за полтора часа до начала просмотра. Войти смогут не более 1000 человек.