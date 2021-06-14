Этот день в истории: Терешкова улетела в космос

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 14 июня.

1910 – III Государственная дума приняла закон «Об изменении и дополнении некоторых установлений о крестьянском землевладении».

1963, 14 и 15 июня – старты в космос Валерия Быковского на корабле спутнике «Восток-5» и Валентины Терешковой – на «Востоке-6». Калуга ликует.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.