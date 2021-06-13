Этот день в истории: план застройки и Гагарин в Калуге

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 13 июня.

1778 – после ряда доработок в Царском Селе утвержден екатерининский план застройки Калуги по плану архитектора Петра Никитина.

1951 – Прекратил существование поселок Сукремль - на основании Указа Президиума ВС РСФСР от 13 июня 1951 года «О ликвидации Сукремльского поселкового Совета и включении поселка в городскую черту города Людиново территории поселка Сукремль».

1961 – первый космонавт планеты, Герой Советского союза, Почетный гражданин Калуги (5.05.1961) Юрий Гагарин (9.03.1934 – 27.03.1968) впервые посетил наш город. Он заложил первый камень в основание строящегося Государственного музея истории космонавтики, возложением цветов почтил память у могилы К.Э. Циолковского. Юрий Гагарин приезжал в Калужскую область неоднократно: 13 июня 1961 г., 24 мая 1964 г., 30-31 мая 1966 г. – в Калугу, Людиново, Киров, Обнинск, 28 ноября 1968 г. – в Ферзиковский район. 9 апреля 2011 г. у здания ГМИК им К.Э.Циолковского открыт памятник космонавту скульптора Алексея Леонова. 15 октября 2012 г. точную копию памятника открыли в Хьюстоне у исторического здания штаб-квартиры NASA.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.