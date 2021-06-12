Этот день в истории: открытие художественного музея и голоса Калуги за Ельцина

Дом №81 на нынешней улице Дзержинского в Калуге. Именно здесь в 1918 году открылся Художественный музей.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 12 июня.

1918 – в Калуге, на основе дара врача Никанора Васильева, открылся Художественный музей. Никанор Иванович Васильев (1832 – 1917) – врач в ряде городов Калужской губернии: Жиздре, Медыни, Боровске; коллекционер. Окончил медицинский факультет Московского университета. В 1901 вернулся в родной город Калугу. В 1905 составил завещание, по которому художественная коллекция, дом и все имущество передавалось городу: "Вместе с домом и землею завещаю находящиеся в доме художественные предметы, а именно картины, мраморные и бронзовые статуи по особо составленной мною описи, которые должны послужить к устройству художественного музея и при нем художественно-промышленных классов". Согласно завещанию, в доме предполагалось также разместить общежитие для крестьянских детей, проходящих курс обучения в городских школах. Дом, где проживал Н.И. Васильев ныне располагается по адресу: ул. Дзержинского, 81.

1991 – президентом РСФСР избран Б.Н. Ельцин. Вице-президент – Александр Руцкой. Калуга отдала за них 67,5% голосов, Обнинск – 77,9%. Меньше всех - Куйбышевский и Ульяновский районы (27,3% и 27,9%). Основным соперником Ельцина был предсовмина СССР Николай Рыжков. Кроме них в президентских выборах участвовали В. Бакатин, А. Макашов, В. Жириновский.

1997 – на 74-м году жизни умер Булат Окуджава (1924 -1997). В начале 50-х будущий поэт и бард жил и работал в Калужской области и Калуге.

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