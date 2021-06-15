Доктор, которому доверяют

Быть женским доктором – задача не простая. Ведь пациентки ждут не только профессионализма от врача, но и чисто человеческих качеств.

У беременных масса вопросов и тревог – очень важно, чтобы акушер-гинеколог терпеливо отвечал на них, а ещё…успокаивал одним своим видом! И именно к таким докторам относится Екатерина Михайловна Луценко. Потому всё больше женщин обращаются за ведением беременности к ней, в многопрофильный медицинский центр «Астро».

Мы встретились с доктором и узнали, какие рекомендации по ведению беременности она дает пациенткам.

- Екатерина Михайловна, почему вы решили стать именно женским доктором?

- Меня привлекло это чудо – зачатия и рождения нового человека. Мне нравится помогать женщинам в этот удивительный период их жизни!

- Когда женщине стоит начать готовиться к беременности?

- В идеале - до того момента, как она увидела заветные две полоски. Необходимо заранее правильно питаться, отказаться от вредных привычек.

- Врача тоже стоит посетить еще до беременности?

- Конечно. На приеме доктор расспросит о состоянии здоровья, хронических заболеваниях не только самой женщины, но и родственников, в том числе со стороны мужа. То есть соберет минимальный генетический анамнез. Перед походом к врачу стоит узнать, есть ли в роду наследственные заболевания. Врач проведет осмотр, измерит рост, вес, померяет давление, соберет анализы на инфекции, передаваемые половым путем. Если за последний год женщина не была не осмотре, и не делала мазок шейки матки на раковые клетки, так называемый пап-тест, то будет и этот анализ.

- А какие-то витамины вы назначаете?

- Наш регион является эндемичным по йододефициту, по заболеваниям щитовидной железы, потому многим назначаются препараты йода. Необходим приём фолиевой кислоты - витамина В9, который отвечает за формирование нервной системы плода. Также обязательно назначаю общий анализ крови и биохимический, кровь на ферритин (помимо гемоглобина), на определение группы крови и резус-фактора. Если ферритин низкий, подбирается дозировка препаратов железа.

- А бывает ли нехватка других микроэлементов? Того же кальция?

- В основном дефицита по кальцию нет. Но, если есть дефицит витамина Д, то кальций хуже усваивается. Витамин Д на многое влияет. В нашем регионе его профилактический прием необходим каждому – 800-2000 международных единиц. Если выявлен дефицит, то назначаются уже другие, лечебные дозировки. Также в рационе должны быть полинасыщенные жирные кислоты. Женщина должна получать в неделю хотя бы 2-3 порции жирной рыбы, если этого не происходит, то нужен дополнительный прием омега полинасыщенных жирных кислот.

- Стоит ли бежать к врачу в первые дни беременности?

- Как правило, высокой надобности в этом нет, но женщины хотят перестраховаться, всё ли в порядке. Потому часто, как только будущая мама увидела заветные две полоски на своём тесте, она идет к гинекологу. Где-то с пяти недель, это около семи дней задержки, беременность видна на УЗИ, её можно подтвердить. Еще раньше можно сделать это лабораторно, сдав кровь на ХГЧ. Если есть проблемы, то врач может смотреть на ХГЧ в динамике с разницей в 48 часов примерно. Когда мы подтвердили беременность, женщина может стать на учёт.

- Расскажите о ведении беременности в центре «Астро»?

- У нас созданы очень комфортные условия для будущей мамы: нет очередей, женщина практически круглые сутки на связи с доктором.

- Раз центр многофункциональный, то и обследования проводятся здесь же?

- Да, пациенткам не нужно никуда дополнительно ехать, везти свои анализы. УЗИ экспертного уровня тоже проводятся в центре. У нас программа более расширенная, помимо первого и второго скрининга, мы оставили и третий, хотя он не является теперь обязательным. Но мы и в третьем триместре делаем УЗИ плода для спокойствия будущей мамы.

- А обращение к другим специалистам?

- Конечно, женщину консультируют и наши смежные специалисты: терапевт, ЛОР, стоматолог, офтальмолог и по показаниям кардиолог и эндокринолог.

- А послеродовую поддержку оказываете?

- Да, у пациентки остаётся телефон врача, она может звонить, консультироваться, задавать любые интересующие вопросы. Есть обязательный визит спустя четыре недели после родов – осмотр, УЗИ, общий анализ крови, чтобы исключить железодефицитное состояние или анемию, получить назначение врача в плане приёма каких-то лекарственных препаратов либо продолжить прием витаминов. Кроме того, у нас есть психолог в клинике, который также готов оказать помощь, исключить послеродовую депрессию, если надо, направить к психотерапевту, который также имеется в «Астро».

- Какие советы можете дать, чтобы беременность проходила хорошо?

- У беременных порой много страхов. Я всегда напоминаю, что это не болезнь, стоит продолжать вести обычный образ жизни, но при этом заботиться и любить себя. Да, ограничить или исключить вредные продукты. Но продолжать заниматься спортом, работать, общаться. Конечно, важна поддержка семьи, мужчины.

- А будущий папа как-то должен готовиться к рождению ребенка?

- Конечно, он также дожжен проверить своё здоровье, отказаться от вредных привычек, возможно пропить курс витаминов и микроминералов. Если есть хронические заболевания, привести здоровье в норму, насколько это возможно. Возможно, мужчине потребуется предварительная консультация уролога, также следует сдать анализы на скрытые инфекции, передающиеся половым путем. Если папа работает на вредном производстве, тоже следует посетить специалиста, чтобы снизить риски рождения ребенка с патологией.

- Какие рекомендации есть по питанию будущей мамы?

- Оно должно быть сбалансированным. В первом триместре у ребенка закладываются все основные жизненно важные органы, очень важно, чтобы растущий организм получал все необходимые. Нужен белок, как животный, так и растительный, это строительный материал. Жиры отвечают за правильное формирование головного мозга, зрительной функции, интеллект малыша. Большая часть их должна быть из растительных масел. Основной источник энергии – это углеводы. Мы получаем их в основном из круп, овощей, фруктов. Во время беременности важно свести к минимуму углеводы с высоким гликемическим индексом. Это все сахаросодержащие продукты: пирожные, шоколад молочный, булки. Обязательно кушать кисломолочную продукцию, фрукты, овощи, зелень, орехи. Но важна не только еда, но и психологический комфорт, поддержка семьи, отдых. Будущая мама должна думать только о хорошем и настраивать себя на встречу с малышом! А мы ей в этом поможем!

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