Тимур Ведерников поблагодарил Калужскую область за активное участие в проекте «Песни великой страны»

Тимур Ведерников — продюсер проекта «Песни великой страны», который реализуется в Калужской области совместно телерадиокомпанией Ника ТВ, поблагодарил творческие коллективы региона за очень активное участие в конкурсе. Спустя две недели после начала сбора заявок уже более 100 исполнителей прислали свои работы. Проект «Песни великой страны» подразумевает создание своего рода всероссийской Музыкальной энциклопедии регионов.

Проект предусматривает исполнение двух общенародно любимых песен, исполненных калужскими исполнителями и коллективами. Сами песни, которые будут выбраны в качестве основы, пока не озвучиваются, но, как говорят организаторы, «они будут ассоциативно крепко связаны с Калужской областью». Съемки пройдут этим летом, выход запланирован к 650-летию Калуги и станет ярким подарком к юбилею областной столицы. Прием заявок продолжается, подать их приглашаются все желающие.

- Это очень талантливый и музыкальный край. Уже собрано порядка 100 заявок. И у нас потрясающая география. Помимо Калуги есть Козельск, Боровск, Обнинск и другие города. Есть небольшие города и села. Желающие собираются со всей области. И я вас призываю присоединиться к нам, присылайте свои заявки. Милости просим в наш проект, - сказал Тимур Ведерников в своем видеообращении.

Видео обращения Тимура Ведерникова.

Как ранее сообщалось, участниками могут быть вокалисты или исполнители на любых музыкальных инструментах, а также творческие коллективы. Все заявки будут рассмотрены творческой группой проекта во главе с Тимуром Ведерниковым.

Напомним, продюсерский центр Тимура Ведерникова реализует проекты #МУЗЫКАВМЕСТЕ, «Песни атомных городов». Ранее в Калужской области командой музыкального продюсера в 2010 году был проведен международный фестиваль МАМАКАБО.