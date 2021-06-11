Этот день в истории: митинг в Калуге и день рождения героя

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 11 июня.

1917 – митинг солдат Калужского гарнизона с преобладанием большевистских лозунгов: «Буржуазию – в окопы!»

1903 – в городе Сухиничи родился Валериан Сергеевич Знаменский (11.06.1903-04.04.1988), Герой Советского Союза (07.05.1940), участник двух войн: с Финляндией и Великой Отечественной. Умер в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.