В Калуге вручили паспорта новым гражданам России

Накануне Дня России в городской Думе Калуги прошла торжественная церемония принятия в гражданство Российской Федерации.

«Мне очень приятно, что вы выбрали Калугу для дальнейшего проживания и работы», - приветствовал собравшихся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Надеюсь, что здесь вы реализуете свои мечты и будете трудиться на благо своих родных, близких и нашего города в целом».

В церемонии приняли участие заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

9 новых граждан – это участники государственной программы переселения соотечественников из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и Киргизии.