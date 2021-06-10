Этот день в истории: орден заводу и институт уполномоченного

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 10 июня.

1986 – Людиновский тепловозостроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени.

2002 – принят Закон Калужской области от 10.06.2002. N124-ОЗ "Об уполномоченном по правам человека в Калужской области" и создан институт Уполномоченного по правам человека. 18 сентября 2003 года депутатами Законодательного собрания был избран первый Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.