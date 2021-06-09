Владислав Шапша потребовал повысить безопасность на объектах транспорта и энергетики

В Калуге губернатор Владислав Шапша и начальник УФСБ России по Калужской области Сергей Ядыкин 9 июня провели заседание региональной антитеррористической комиссии.

Рассматривались дополнительные меры по профилактике терроризма на объектах транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Владислав Шапша обратил особое внимание на то, что за последние годы в области выстроена системная работа по повышению защищенности стратегически важных объектов. Серьезное внимание уделяется вопросам защиты населения от террористических угроз в местах массового пребывания людей. Во взаимодействии с перевозчиками решен ряд задач по повышению антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

Вместе с тем, по мнению губернатора, эффективность общих действий снижают случаи нарушений собственниками бизнеса закона о транспортной безопасности. В частности, не всегда выполняются обязательные требования об инженерно-технической укрепленности объектов. Не проводится подготовка и аттестация персонала. Это делает транспорт и соответствующую инфраструктуру уязвимыми для реализации преступных замыслов. Все вышеперечисленные случаи, по словам главы региона, требуют повышенного внимания и жесткого реагирования.

По итогам обсуждения Владислав Шапша подчеркнул, что от готовности всех объектов транспортной инфраструктуры к предотвращению террористических актов зависят спокойствие и безопасность жителей. Он потребовал от руководителей транспортных организаций учитывать все предложения и рекомендации комиссии по антитеррористической защищенности транспортных и инфраструктурных объектов, включая железнодорожные вокзалы «Калуга-1» и «Калуга-2».

- Я прошу устранить все имеющиеся недостатки в сфере обеспечения транспортной безопасности и не допускать формального подхода в этой работе, - сказал губернатор.

Высочайшего уровня безопасности требует и инфраструктура топливно-энергетического комплекса.

По словам Владислава Шапши, энергетическая стабильность является одной из важнейших составляющих национальной безопасности. ТЭК обеспечивает бесперебойную работу предприятий, социальных учреждений, комфортный уровень жизни населения.

- Мы не только обязаны предупреждать аварии, связанные с износом оборудования, перегрузками и прочими технологическими причинами. Но и предотвращать акты незаконного вмешательства в работу предприятий, понимать возможные последствия таких действий и прогнозировать экономический и социальный ущерб. Все это в полной мере должно отражаться в паспортах безопасности и определять уровень защиты объекта, - отметил глава региона.

Он потребовал усилить работу с собственниками объектов ТЭК, которые допускают нарушения в обеспечении их безопасности, и держать ход их устранения на особом контроле.