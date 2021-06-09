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Калужские единороссы избрали делегатов на ХХ съезд партии

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.06.2021 09:07 0 290
Калужские единороссы избрали делегатов на ХХ съезд партии

Во вторник, 8 июня, в Калуге в Инновационном Культурном Центре секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор области Владислав Шапша и председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев приняли участие в работе XXХV конференции Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В числе ключевых вопросов повестки заседания – утверждение делегатов на ХХ съезд партии, который пройдет 19 июня в Москве. На нем будет обсуждаться программа, с которой единороссы пойдут на выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. В основу программы ляжет послание президента. Кроме того, на съезде будет утвержден федеральный список кандидатов в депутаты и кандидаты по одномандатным избирательным округам – победители предварительного голосования, которое прошло с 24 по 30 мая.

Партия «Единая Россия» единственная в стране провела предварительное голосование для определения кандидатов в депутаты на основании мнений граждан. В калужский список праймериз входили 35 жителей области. В онлайн-голосовании приняли участие более 45 тысяч калужан. На конференции были официально оглашены результаты волеизъявления граждан. Большинство избирателей отдали свои голоса по партийному списку действующему депутату Госдумы Александру Авдееву, по одномандатным округам также действующему депутату Геннадию Скляру и Уполномоченному по правам ребенка в Калужской области Ольге Коробовой.

Владислав Шапша поздравил их и, обращаясь к однопартийцам отметил:

- Важно не обмануть ожидания избирателей. Необходимо, говоря правду, делать свою работу честно и эффективно.

В ходе заседания членом Президиума Регионального политического совета Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» была избрана заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.06.2021 09:07 0 290
Тэги: область владислав шапша
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