Тульский молочный комбинат провел в Калуге марафон здоровья

Субботнее утро 5 июня Калуга встретила по-спортивному. Всероссийский праздник здорового образа жизни прошел в Губернском парке.

С раннего утра к месту старта стали стекаться калужане. На этот праздник спорта в большинстве своем шли семьями. Организаторы «Зеленого марафона» постарались для всех участников. Каждый выбирал посильную для себя дистанцию. Можно было показать свои навыки как в беге, так и в скандинавской ходьбе.

После регистрации у калужан была возможность оценить вкусную и полезную продукцию Тульского молочного комбината. Питательные вещества, которые в ней содержатся, необходимы для формирования детского организма. Кальций, белок, витамины и фосфор — ​все эти компоненты укрепляют иммунитет и помогают ребенку расти здоровым.

Детей возле стойки Тульского молочного комбината было не меньше, чем взрослых. Ведь для них перед стартом «Зеленого марафона» приготовили вкусное и полезное угощение.

Калужане расхватывали как горячие пирожки стаканчики с одним из самых любимых продуктов — ​питьевым творогом «Бежин луг». Он богат витаминами и минералами, насыщает организм кальцием, фосфором, магнием и калием, обогащен белком.

В день проведения «Зеленого марафона» Тульский молочный комбинат представил калужским спортсменам питьевой творог «Бежин луг».

Особой популярностью у калужан пользовалась продукция с сочными вкусами: «Вишня», «Клубника» и питьевой творог «Классический» без добавления сахара.

— Очень вкусный и полезный перекус. Мне понравился питьевой творог «Бежин луг», — ​говорит участница «Зеленого марафона» Светлана. — ​Сегодня достаточно солнечная и теплая погода. Даже после финиша, думаю, смогу выпить этот творог. Хорошо, что он без добавления сахара. После спортивных нагрузок подойдет именно такой питьевой творог.

Дети, собравшиеся возле стойки Тульского молочного комбината, со Светланой вряд ли согласились бы. Им-­то как раз яркие вкусы вишни и клубники очень понравились. Посмотрев выступление артистов, дети возвращались за добавкой — ​вкусным питьевым творогом «Бежин луг».

Около 1000 калужан пробежали «Зеленый марафон». Взрослые преодолели дистанцию 4 километра 200 метров. А дети — ​в десять раз меньше. После такой нагрузки необходимо подкрепить свои силы высокобелковым продуктом.

Тульский молочный комбинат и на этот раз пришел на помощь калужанам. На финише спортсменов ждали максимально полезные, вкусные и удобные подарки. Богатый витаминами и минеральными веществами питьевой творог Тульского молочного комбината участники спортивного праздника принимали с радостью и благодарностью.

— Спасибо организаторам сегодняшнего марафона. Мы и побегать смогли, на финише получили вкусный творог. Детям очень понравилось. Дома попробую эту продукцию и я, — ​подытожила участница спортивного праздника Виктория.