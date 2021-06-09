Этот день в истории: создание оркестра, хлудневская игрушка и Оптина Пустынь

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 9 июня.

1952 – в Калуге создан Оркестр русских народных инструментов под управлением Александра Николаевича Пожарского, композитора, заслуженного артиста Российской Федерации.

1966 – 8-9 июня в Москве состоялся Первый учредительный съезд ВООПИиК, который возглавили Павел Корин, Леонид Леонов, Петр Барановский, Николай Воронин и другие авторитетные и известные деятели культуры. Усилиями Общества были сохранены тысячи материальных и духовных шедевров, принадлежащих стране и ее гражданам, среди которых и отдельные архитектурные шедевры, и усадебные комплексы, и духовные святыни, являющиеся бесценным достоянием народов Российской Федерации и одной из основ российской культуры и традиции. 24 ноября 2018 г. в Туристско-информационном центре «Калужский край» состоялась встреча, ставшая началом воссоздания регионального отделения ВООПИиК.

1988 – бывший мужской монастырь Оптина Пустынь передан Московской патриархии.

2000 – в Думиничах открылся Музей хлудневского глиняного промысла. В музее представлено творчество первых мастеров хлудневской игрушки Трифонова И.И., Трифонова С.И., Трифоновой К.П., Трифоновой А.Ф. Их уникальные работы стали раритетами. Коллекция глиняной игрушки в д. Хлуднево формировалась Александром Владимировичем Быковым с начала 1970-х годов. В 1970 году игрушки впервые экспонировались в Центральном выставочном зале в Москве.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.