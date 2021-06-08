Владислав Шапша принял участие в конференции Ассоциации контрольно-счетных органов

Во вторник, 8 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в ХII Региональной конференции Ассоциации контрольно-счетных органов, посвященной укреплению взаимодействия муниципальных контрольно-счетных органов и повышению эффективности внешнего муниципального финансового контроля в регионе.

Приветствуя участников конференции, Владислав Шапша отметил большой вклад сотрудников службы финансового контроля в процесс эффективного использования бюджетных средств.

- Вы стали важным звеном в реализации задач социально-экономического развития региона, - подчеркнул он. - Сегодня трудно представить бюджетный процесс без активного участия специалистов контрольно-счетной палаты области.

Глава региона отметил, что от грамотной и оперативной работы сотрудников ведомства зависит стабильность бюджетных отношений, результативность расходов, профилактика коррупции и финансовых нарушений:

- Ваш контроль всегда помогал сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях развития. Это особенно важно в период реализации национальных проектов, инициированных президентом страны. Ежегодно государство вкладывает в них сотни миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

Владислав Шапша отметил, что нынешняя конференция – хорошая возможность для представителей муниципалитетов обменяться опытом организации улучшения финансового контроля на местах. Глава региона также подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять профилактике финансовых нарушений.

- Многие вопросы можно снять еще на стадии подготовки законопроектов, где есть финансовая составляющая, - заметил он, обращая внимание коллег на необходимость заранее учитывать «все риски неэффективности будущих расходов».

В ходе конференции состоялось награждение победителей конкурса профессионального мастерства Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области на звание «Лучший муниципальный контрольно-счетный орган Калужской области» по итогам 2019 и 2020 годов.