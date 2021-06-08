Бывший министр Варвара Антохина возглавила ЗАГС Калужской области
Варвара Антохина с 8 июня назначена начальником управления записи актов гражданского состояния Калужской области. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Владислав Шапша.
Антохиной 35 лет. С июля 2015 года по сентябрь 2020 года она возглавляла региональное министерство природных ресурсов и экологии. После этого была советником губернатора на общественных началах.
Ранее областной ЗАГС возглавляла Ольга Сидорова. Чем она займется сейчас, не уточняется.
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