Бывший министр Варвара Антохина возглавила ЗАГС Калужской области

Варвара Антохина с 8 июня назначена начальником управления записи актов гражданского состояния Калужской области. Соответствующее распоряжение накануне подписал губернатор Владислав Шапша.

Антохиной 35 лет. С июля 2015 года по сентябрь 2020 года она возглавляла региональное министерство природных ресурсов и экологии. После этого была советником губернатора на общественных началах.

Ранее областной ЗАГС возглавляла Ольга Сидорова. Чем она займется сейчас, не уточняется.