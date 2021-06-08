В Калужской области 189 человек пострадали от укусов клещей за неделю

В Калужской области за неделю, с 31 мая по 6 июня, 189 человек обратились в больницы по поводу укусов клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Калужской области.

Среди пострадавших 49 детей.

- Напоминаем, что для предотвращения укуса клеща необходимо подбирать соответствующую одежду и репелленты, - говорится в сообщении Роспотребнадзора. - Если клещ присосался, чаще это голова, подмышечная область, область живота, паха, внутренняя поверхность бедер, необходимо обратиться в лечебное учреждение, где вам квалифицированно его удалят.

За неделю в лаборатории исследовали образцы 170 клещей. В 12 случаях обнаружен боррелиоз.