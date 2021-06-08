Владислав Шапша вручил госнаграды жителям Калужской области

Во вторник, 8 июня, в Калуге состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. За высокие профессиональные и личные достижения ими были отмечены 23 представителя разных отраслей и видов деятельности, сообщает пресс-служба правительства.

Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Калужской области Владислав Шапша подчеркнул, что вручение наград проходит накануне праздника, объединяющего всех, кто любит нашу страну и гордится ею – Дня России.

- Я благодарю вас за ваш труд, - сказал Шапша. - Мне приятно вручить государственные и областные награды людям, которые самоотверженно и профессионально работают на благо страны.

Согласно Указу Президента Российской Федерации, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены четыре жителя области – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Калужской области, полковник Дмитрий Енин, электросварщик ПАО «Приборный завод «Сигнал» Виктор Азаров, генеральный директор ПАО «Приборный завод «Сигнал» Сергей Орлов, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов ПАО «Приборный завод «Сигнал» Анжела Тамбовцева.

За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медаль ордена «Родительская слава» вручена Владиславу Евгеньевичу и Татьяне Евгеньевне Денисовым.

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Благодарность Президента Российской Федерации объявлена художнику-живописцу, члену Калужского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Николаю Гурину.

За высокий профессионализм при оказании скорой медицинской помощи и многолетнюю добросовестную работу Благодарственное письмо Президента Российской Федерации вручено старшему фельдшеру Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Наталии Балашовой.

За заслуги и высокие достижения, способствующие социально-экономическому развитию Калужской области, награждены:

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени председатель колхоза имени М.А. Гурьянова Жуковского района Анатолий Смиркин;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени руководитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Василий Челенко;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени председатель экспертного совета Общественной палаты Калужской области пятого состава Татьяна Курская;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени архиепископ Максимилиан;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени председатель первичной профсоюзной организации АО НПО «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» Сергей Некрасов.

Почетным знаком губернатора Калужской области «За личный вклад в развитие Калужской области» награжден председатель региональной Контрольно-счетной палаты Леонид Бредихин.

Юбилейные медали Калужской области «75 лет Калужской области» за активное участие и высокие достижения в социально-экономическом развитии региона вручены главе администрации муниципального района «Козельский район» Елене Слабовой и генеральному директору ООО «Агрофирма «Славянский картофель» Думиничского района Владимиру Фетисову.

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Калужской области» присвоено начальнику управления культуры города Калуги Яне Васиной и преподавателю фортепиано, концертмейстеру Товарковской детской школы искусств Светлане Пимачёвой.

Почетным званием «Заслуженный работник образования Калужской области» наградили учителя истории средней общеобразовательной школы № 1 поселка Воротынск Ольгу Литвинову и учителя Перемышльской средней общеобразовательной школы Марину Шавырину.

Почетного звания «Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области» удостоена заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения «Поселок Бетлица» Куйбышевского района Любовь Богомолова.

Почетное звание «Заслуженный юрист Калужской области» присвоено вице-президенту некоммерческой организации Калужская областная нотариальная палата Олегу Головотюку.

Почетным званием «Заслуженный дорожник Калужской области» награжден начальник Перемышльского участка дорожного ремонтно-строительного управления акционерного общества «Калугаавтодор» № 1 Николай Барылин.