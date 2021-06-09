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Названы шокирующие цифры смертности и рождаемости

Опубликовано: 09.06.2021 10:00 9 1373
Названы шокирующие цифры смертности и рождаемости

По данным Федеральной службы государственной статистики по Калужской области, за первые три месяца 2021 года в регионе скончались 4675 человек. При этом родились только 1992 человека. В Госдуме взяли ситуацию под особый контроль.

За 2020 год в Калужской области скончались 17 200 человек. Это на 17% больше, чем в 2019 году, сообщается на официальном сайте Калугстата. В городах уровень смертности вырос на 18%. В сельских поселениях этот показатель увеличился на рекордные 12%. При этом число скончавшихся продолжает стремительно расти. Только за первые три месяца 2021 года умерли 4 675 человек. Это на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего причинами смерти являются рак, болезни системы кровообращения, органов дыхания и паразитарные инфекции. В Госдуме связали избыточную смертность с отсутствием доступной медицины в стране.

Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Миронов назвал решение таких проблем приоритетной задачей. Он также отметил, что на ситуацию повлияли пандемия коронавируса и экономический кризис. По его мнению, сейчас граждане России как никогда нуждаются в социально ориентированной системе здравоохранения.

«На предстоящие в сентябре выборы наша партия, к которой присоединились «За Правду» и «Патриоты России», идет с четким планом социально-экономических преобразований. Он состоит из «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости». Восьмым по счету, но не по значению, в этом списке идет гарантированная медицина», – заявил лидер справороссов.

В партии также считают, что эксперименты в виде «оптимизации» здравоохранения тоже влияют на уровень смертности. По словам руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Законодательном Собрании Калужской области Александра Бычкова, переход на амбулаторное лечение на деле оборачивается закрытием медучреждений и сокращением медработников.

«Одновременно бесплатную помощь подменяют платными услугами и ставят людей перед бесчеловечным выбором: жизнь или кошелек. Чудовищные данные о смертности и сокращении населения нашей страны прямо указывают на то, чем заканчивается такой выбор для многих россиян», – заявил Александр Бычков.

Статистика действительно неумолима. Согласно данным Росстата, в 2019 году в России умерли 1 798 307 человек. При этом большинство смертей связаны с различными болезнями. От старости умирают лишь 5% людей.

Опубликовано: 09.06.2021 10:00 9 1373
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