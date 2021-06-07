В калужском правительстве обсудили реализацию поручений президента

В понедельник, 7 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференции провел координационное совещание руководителей региональных органов государственной и федеральной власти. Одной из ключевых тем заседания стала реализация основных положений послания президента Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года.

Информацию о результатах проделанной работы представила заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Карина Башкатова. Она отметила, что мероприятия по реализации послания главы государства осущестляются на территории региона в рамках утвержденного губернатором области плана мероприятий («дорожной карты»).

- Все эти вопросы находятся в нашей постоянной повестке, - пояснила Башкатова. - Приоритеты, которые обозначил президент России, должны неукоснительно исполняться.

В своем докладе Карина Башкатова подробно остановилась на принимаемых в области мерах по укреплению здоровья населения и повышению доступности первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание было уделено развитию цифровых социальных услуг и внедрению цифровых технологий в сфере государственного управления, а также поддержке семей с детьми. Отдельно рассматривались результаты мероприятий по выполнению обозначенных президентом задач в экономике и сельском хозяйстве, в строительной и дорожной сферах, в образовании, культуре и туризме.

По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил органам государственной власти и главам администраций муниципалитетов региона продолжить работу по исполнению «дорожной карты»:

- Послание президента предусматривает очень серьезные изменения и решения. Поэтому мы с вами должны держать эту работу на постоянном контроле, а также планировать все свои действия, ориентируясь на те задачи, которые перед нами поставил президент России.