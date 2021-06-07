Этот день в истории: смерть Калужской республики и рождение университета

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 7 июня.

1918, 7-8 июня - губернский съезд Советов отменил название «Калужская советская республика» и образовал аппарат местной советско-партийной власти. Создание Калужской республики и большевистских органов управления началось на Первом губернском съезде Советов 30 января 1918 года и было обусловлено не стремлением учредить «независимое от центра государственное образование», а политической борьбой и попыткой ограничения эсеровского влияния.

Наименование «Калужская Советская республика» постепенно исчезает из документов 1918 года, после того, как Второй губернский съезд Советов принимает решение «об изгнании левых эсеров из органов Советской власти».

В.Я. Филимонов полагал, что Калужская республика «тихо умерла» потому, что ее как государственно-территориального образования и не существовало. Это громкое наименование стало своеобразной «разменной монетой» в борьбе политических группировок за власть.

1921 – открытие рабфака при Калужском институте народного образования. Этот институт был предшественником Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.

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