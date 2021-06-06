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Этот день в истории: первый визит Пушкина, плата за учебу и смерть космонавтов

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.06.2021 08:00 5 5330
Этот день в истории: первый визит Пушкина, плата за учебу и смерть космонавтов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 6 июня.

1830 – первый приезд А.С. Пушкина в Полотняный Завод, когда он еще только собирался жениться на Н.Н. Гончаровой. Пушкин остановился в Красном доме. К этому времени относятся стихи поэта:

Я влюблен, я очарован,

Я совсем огончарован,

С утра до вечера за нею я стремлюсь

И встреч нечаянных я жажду и боюсь.

1915 – 6 (19) умер педагог, пианист-просветитель, композитор Сергей Танеев. Посещал Калугу с концертами в пользу музыкальной школы. Его именем в городе назван концертный зал и музыкальный колледж.

1956 – отменена плата за обучение в старших классах средней школы и специальных учебных заведений. Напомним, что с 1940 г. обучение в СССР было платным.  

1) С 1 сентября 1940 г. в 8-х, 9-х и 10-х классах средних школ плату за обучение установили в следующих размерах: в школах Москвы и Ленинграда, а также в столичных городах союзных республик - 200 рублей в год; во всех остальных городах, а также в селах - 150 рублей в год. Аналогичную плату за обучение распространили на учащихся техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и медицинских школ и других специальных средних учебных заведений.

2) В высших учебных заведениях СССР плату за обучение установили в следующих размерах: в высших учебных заведениях Москвы, Ленинграда и столицах союзных республик, - 400 рублей в год; в высших учебных заведениях, находящихся в других городах,- 300 рублей в год; в высших учебных заведениях художественных, театральных и музыкальных - 500 рублей в год.

Право на бесплатное образование получили дети инвалидов и пенсионеров, если пенсия была единственным источником их существования, а также, выросшие в детдомах. Оставалось бесплатным обучение в военных учебных заведениях, а также в училищах, где готовили летчиков гражданского воздушного флота.

Те, кто имел в процессе учебы 2/3 и больше оценок «отлично», а остальные не ниже четверки, за учебу не платили. Это касалось средних классов школы, техникумов и вузов.

Плата за заочное и вечернее обучение в средних и высших учебных заведениях взималась в половинном размере.

1971 – стартовал к орбитальной научной станции «Салют», а 30 июня при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11» в составе Георгия Добровольского (командир), Владислава Волкова и Виктора Пацаева. В Калуге их именами названы две улицы и сквер.

1996 – Постановлением Законодательного собрания Калужской области №520 от 6.06.1996 г. утвержден Герб Калужской области.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.06.2021 08:00 5 5330
Тэги: история калуги этот день в истории
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