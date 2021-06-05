Этот день в истории: Пушкинский праздник и скотобойни на месте больницы

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня - 5 июня.

1902 - освящение и торжественное открытие городских скотобоен в Калуге (располагались в районе нынешней железнодорожной больницы). Это можно считать начальным этапом в развитии мясной промышленности нашего города.

1929 – постановление Совета труда и обороны СССР об организации машинно-тракторных станций (МТС). Машинно-тракторные станции сыграли огромную роль в переустройстве деревни. Многие годы МТС обеспечивали производственно-техническое обслуживание колхозов, помогали им укреплять хозяйств. В селе появились специалисты-профессионалы, открылись школы, клубы, больницы.

1949, 5-6 июня – празднование 150-летия со дня рождения А.С. Пушкина, открытие бюста поэту в Калуге. Автор скульптуры Г. Клименко.

1999, 5-7 июня – на торжествах по случаю 200-летнего юбилея А.С. Пушкина открыт музейный комплекс «Усадьба Гончаровых» в Полотняном Заводе. Тогда в родовом имении дворян Гончаровых собралось около 50 тысяч человек. Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трёхэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов. На первом этаже находится поселковая библиотека, на третьем – детская школа искусств им. Н.Н. Гончаровой.

А в вашей жизни чем запомнился этот день? Пишите в комментариях.